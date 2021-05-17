Український виконавець Олег Винник дав концерт у Вінниці, в мережі з'явилося відео

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно відомий український виконавець Олег Винник повідомив своїм "вовчицям" радісну новину. Виявилося, що після "Голосу країни" і запису дуету з молодою співачкою Еліною Іващенко, артист повернувся до концертної діяльності. У своєму Instagram він раніше опублікував афіші своїх виступів у різних містах України. І в мережі вже з'явилося відео з першого концерту у Вінниці.

Як видно, на сцену артист вийшов у темних джинсах і своїй брендовій футболці, виглядав дуже стильно. Однак, в коментарях е відео відзначили, що Винник здався їм вельми втомленим, вигляд артиста стурбував фанатів.

"Олег, як завжди, неперевершений, як приємно його знову побачити на сцені. Виконання пісні на вищому рівні: красиво, мелодійно, дух захоплює, молодець. Спасибі величезне Вам за відео", "Ви такий же красивий, з сильним чарівним голосом. Успіхів Вам у вашій творчості і в особистому житті!", "Веселий, найкращий день у твоєму житті. люблю тебе за прекрасні пісні, всього хорошого", "Красива пісня Олег Винник!", "Олег, як завжди, прекрасний, але мені він здається таким втомленим", - пишуть в коментарях до відео з концерту Винника.

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