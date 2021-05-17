Популярна українська ведуча Леся Нікітюк попрощалася з відпочинком на українському курорті

Зірка багато подорожує, проводячи час на роботі і відпочиваючи, передає Politeka.net. Цього разу телеведуча побувала в Одесі, звідки поділилася яскравими кадрами.

На фото блондинка позувала за столиком кафе. Зірка була в красивій сукні глибокого синього кольору з квіточками, воланами на руках і пікантним розрізом. Волосся зірки розпущене і грає на вітрі. Також Леся одягла сонячні окуляри і взяла з собою маленьку чорну сумочку. Красуня попрощалася з Одесою, пококетувавши на камеру.

"Адесса. Аркадія. Пака👋❤️", - написала Никитюк.

За годину публікація зібрала багато лайків і багато коментарів. А деякі фоловери виправили ішибку Лесі - не Адесса, а Одеса.

"Одеса і ніяк інакше!)) ", "Леся, яка погодка в Одесі? Можна вже йти купатися?😍 ", "Хочу теж в Адесу ❤️ ви красуня 🙌", " 🔥 🔥 🔥 дуже красива❤️"," Неперевершена красуня🔥❤️😍", " Леся ви дуже гарна жінка❤️❤️❤️❤️. Найкраща ведуча хто зверху❤️❤️❤️❤️", "Леся, від Ти каза модна )) ", "Приїжджайте ще)", "Леся, приїджай ще! Сподобалось? 😍 ",- написали користувачі Мережі.

Сьогодні вранці зірка показала, як поснідала в Одесі, а в сторіз показала каллорійні і найсмачніші круасани в місті.

Нагадаємо, Леся Нікітюк в 2012 році пройшла кастинг туристичної телевізійної програми «Орел і Решка» і стала співведучою Андрія Беднякова. З тих пір її кар'єра пішла на зліт. Зараз вона веде багато програм на українському ТБ.

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