Відома українська актриса Ольга Сумська днями зіграла друге весілля зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, а зараз продовжує святкувати

Зірка з чоловіком-артистом Віталієм Борисюком відзначили 25-річчя свого шлюбу, пише Politeka.net. Артисти зробили собі подарунок - пишне торжество у весільних нарядах.

Після весілля артистка показала, як продовжує свій відпочинок. На нових фото в сторіс Instagram Ольга позувала в стильній сукні, прикрашеній золотим малюнком. Наряд відмінно виглядав на фігурі зірки. Артистка завершила образ золотистими туфельками.

Красиві макіяж і зачіска лише підкреслили красу артистки.

В іншому кадрі Сумська позувала не одна, а в компанії українського психолога, Наталії Холоденко. Остання була в чорній сукні з прозорими вставками.

"Срібне весілля", - написала актриса.

Публікації не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Ольга Сумська і Віталій Борисюк перебувають у шлюбі з 1996 року.

Відомо, що актриса пішла від актора Євгена Паперного, від якого народила свою першу дочку, Антоніну.

У програмі "ЖВЛ" кинутий чоловік розповів, що тоді у нього з Борисюком відбулася чоловіча розмова, під час якої останній зізнався - його почуття серйозні і він закоханий в Сумську ще зі студентства.

Пізніше, коли конфлікт затих, всі троє зіграли разом в антрепризі "Боїнг — Боїнг".

І зараз Євген Паперний намагається підтримувати хороші відносини з усіма.

Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".

Як повідомляла Politeka, Сумська в одному халатику показала щасливий ранок нареченої з сонним чоловіком: "за насолоду!".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська після 25 років у шлюбі з Борисюком знову одягла весільну сукню і фату, кадри торжества: "а ось і наречений".