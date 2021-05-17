Відомий виконавець Олександр Пономарьов показав миле фото і похвалився, що написав нову пісню

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Олександр Пономарьов, який нещодавно брав участь у шоу "Маска" в ролі Лева, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу артист показав миле фото, а в підписі до нього звернувся до українців з порадою. Виявилося, що новий хіт Олександр хотів би заспівати дуетом, тому вирішив порадитися з шанувальниками, кого із зірок краще запросити до співпраці.

На новому знімку Пономарьов зображений біля вікна в багатоповерхівці, за його спиною вимальовується вид на весняне місто. Перед камерою артист з'явився в білій футболці з модними сонцезахисними окулярами на обличчі, він мило посміхається в об'єктив. У підписі до публікації Олександр звернувся до своїх шанувальників: "Написав нову пісню, з Божою допомогою! Бачу її як дует, але може бути і сольною! Якщо дует, з ким би хотіли його почути? Відзначайте, я поки думаю і Ваша думка допоможе!".

Фанати тут же почали коментувати фото, відповідаючи на питання про дует: "Олександр, зробіть дует з маловідомою співачкою. У нас скільки талантів, а пробитися без протекції вони не можуть. Ну от чесно, набридли вже наші "відомі зірки", всі одні й ті ж", "Найкраща новина", "З Дзідзьо, ваші голоси – неперевершені", "Тіна Кароль", "Оксана Муха", "Христина Соловій", "Наташа Могилевська", "З Еліною Іващенко, молода талановита дівчина".

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