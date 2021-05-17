Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як подорожує на 36 тижні вагітності

26-річна дівчина разом з чоловіком-артистом вирушили разом у відпустку в Одесу на останніх термінах вагітності. Своїми думками про поїздку Репяхова поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

За словами дівчини, вона скуштувала всі туалети, які зустрічали на шляху. На останніх термінах вагітності великий плід тисне на всі органи, тому при першій необхідності потрібно знаходити туалет.

"Подорож на 36 тижні☺️ Зміна обстановки - це дуже важливо💕

Хоч термін і не маленький, але не пошкодувала ні секунди, що ми поїхали) єдине, всі туалети по дорозі були моїми😅

Але це дрібниці в порівнянні з величезною кількістю позитивних емоцій🥰",- написала Катя, і показала багато весеннх квітів.

Також дівчина написала, що поїздка того варта - вони отримали безліч позитивних емоцій. А в коментарі написала:"Прикольно 😂 якщо чесно, я так хочу раніше народити)) на 38, 39 тижні - ідеально)".

Фолловери засипали Репяхову коментарями:" Епјоу the moments🌼 🌿","правильно".

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