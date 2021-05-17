Відомий український музикант Сергій Бабкін розповів про те, як він грає з сином

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін, який був учасником і тренером "Ліги сміху", а також бере участь у зйомках нового сезону" Майстер шеф " - багатодітний тато. Молодший син, третя дитина, в його родині з'явився більше року тому. І сьогодні гордий ТАТО поділився зворушливим знімком малюка.

У своєму мікроблозі в Instagram Сергій виклав кумедне фото з ребонком, який летить вгору. За словами артиста, тільки тата можуть дозволити собі такі розваги з дітками.

"Тата, високо підкидаючи до неба, приймають ніжними обіймами з небес", - написав під фото з дитиною артист.

На фото видно, що Єлисей щиро радіє, що тато його високо підкидає і ловить назад в руки.

Фолловери захоплені милим фото, засипали музиканта компліментами в коментарях: "Краса! 😍 😍", "А діти після в пам'яті проносять через життя відчуття свободи і польоту.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Дуже атмосферне фото😍".

Нагадаємо, Сергій і Сніжана разом 11 років. Подружжя виховує: 14 - річного Артура (від першого шлюбу Сніжани-ред.), 9-річну Васеліну і майже 2-річного Єлисея. У співака також є син Ілля від першого шлюбу, який живе з мамою.

Нагадавши, Бабкін з дружиною терміново залишають Україну, Сніжана пояснила причину: "летимо сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Бабкін слідом за Монатіком зважився показати сина, якого приховував: "Так ось він який ".

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