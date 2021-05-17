Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників яскравими кадрами зі світського заходу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі фотографії зі світського заходу-премії Viva Awards 2021.

На нових знімках видно, що Ілона прийшла на вечірку в оригінальному образі, і ледь не затьмарила інших зірок. Перед камерами вона блищала в довгій сукні до п'ят на тонких бретельках, яка повністю декорована золотистими паєтками. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж. Як видно, хореограф з радістю фотографувалася з іншими зірками заходу.

У підписі до фотографій Гвоздьова написала: "Саме так пройшла вчора Viva Awards 2021 – в красі, шикарних нарядах, променистих посмішках, в колі знайомих успішних людей і мега-зірок українського шоу-бізнесу, навіть сонце вчора світило яскравіше звичайного. За свій наряд я отримала масу компліментів і відчувала себе немов рибкою золотою, спасибі всім за компліменти і звичайно ж за це шикарне плаття". Фанати зірки не залишилися байдужі і почали обсипати компліментами танцівницю.

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