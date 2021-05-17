Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала кумедне відео з фіналу і поділилася подробицями закулісся

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу телезірка показала яскраві фото в новому іміджі, та такі, що її просто не впізнати.

На нових знімках Марія зображена на прогулянці, куди вийшла в стильному образі. Перед камерою телезірка з'явилася в коричневому шкіряному піджаку, який ідеально ліг по фігурі. Її голова покрита оригінальною бежевою хусткою в чорні горошок, а на обличчі – модні сонцезахисні окуляри, на одному з фото красуня мило посміхається, а на інших – серйозна і сувора.

У підписі до фотографій Єфросиніна написала: "Не полетіти в подорож, на яку чекала півтора року – done. Ось, коли з вами таке - як сприймаєте: Катастрофа чи пригода?". Фанати тут же почали обговорювати нові фото Маші, засинаючи її компліментами і словами підтримки в коментарях. "Буде щось краще", "Краса", "Я думаю, значить доля вберегла від чогось, і це правильно", "Пригода. Головне не сумувати", "Все на краще. Так треба!", "Яка ви красива", "Стильний образ", - пишуть під фото телеведучої.

Нагадаємо, що Єфросиніна і кравець з "Квартал 95" викликали бурю емоцій своїми перевтіленнями, відео: "Маша в ролі..."

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з короткою стрижкою стала невдалою копією Макса Барських: "більше схожа на..."

Також Politeka писала, що безбашенна Єфросиніна влаштувала бійку з актрисою "Квартал 95", кадри свавілля: "спочатку б'ються, потім..."