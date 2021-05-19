Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко похвалилася казковим відпочинком

38-річна зірка телекранів, що вирушила на курорт разом з батьками і хрещеними, опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показала, як розважалася в Туреччині, передає Politeka.net.

Так, Вікторія порадувала шанувальників пляжними фото і не тільки. У своїй гумористичній манері актриса покрутилася перед камерою в купальнику.

Дівчині терміново знадобилася порада: "Пірнати чи не пірнати? Ось у чому питання...", - підписала вона один зі знімків, а в наступному "сторіз" постала вже у воді. На Вікторії був незвичайний монокіні з глибоким декольте й вирізами з боків.

"Це був "бульк" і "нирк"))", - підписала вона, і, судячи з посмішки, не пошкодувала, що ризикнула.

Крім того, Булітко не залишилася обділеною увагою місцевих чоловіків. Дівчина похвалилася кадром відразу з трьома колоритними красенями. Вікторія розпливлася в задоволеній посмішці, поки двоє з них обіймали її за спину.

"Вечір турецької кухні", - йдеться в підписі.

Також зірка "Дизель шоу" під час відпустки наробила багато знімків зі своїми близькими. Особливий кадр вийшов разом із мамою, з якою вони позували навпроти турецького прапора. Вікторія вдало встала - так, що її голова в акурат опинилася поруч із зіркою, що оточила її як німб.

"Зірочка абсолютно випадково вийшла. Ну, або це мене мамулька так поставила", - повідомила вона.

Раніше Булітко коротко розповідала, чим займалася на море, в своїй іронічній манері: "гуляла з батьками👨👩👧; базікала з хрещеними🗣; грала в теніс 🏓; била в барабани 🥁; тискала котиків🐈; шопилася👀після чого⬇️; не могла упакуватися ))🧰".

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" засвітила свою сім'ю на курорті: «Мама, тато, дочка і…»