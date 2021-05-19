Настя Каменських з чоловіком Потапом в несподіваному амплуа викликали переполох
Як відомо, український дует Настя і Потап утворився в 2006 році. Парочка активно гастролювала по містах і країнах, виконуючи не тільки свої хіти, а й переспівуючи інші відомі пісні. І хоч колектив вже розпався (Настя почала сольну кар'єру, а її коханий подався в продюсерство) фанати досі з теплом згадують їх творчість.
Зокрема, одна з прихильниць поділилася рідкісними кадрами у своєму мікроблозі в Instagram, показавши фрагмент виступу Насті і Потапа, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Артисти переспівали пісню Валерія Меладзе "Салют, Віра", написану його братом Костянтином і присвячену його коханій Вірі Брежнєвій.
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Каменських з'явилася на сцені в обтягуючій чорній сукні з божевільним розрізом від стегна. А Потап був у темному костюмі з золотистим візерунком.
Користувачі з задоволенням кинулися ностальгувати:
"Блін, українські дівчата всі такі красиві"
"Заспівали краще, ніж оригінал👏" - "чого? Щоб вони Меладзе переплюнули?!?! 😂"
"Красиве виконання👏"
"Потап підспівує 😮🔥🙌"
"Від Насті не відірвати очей. Яка ж вона красива!"
"Салют Настя, салют Потап"
"Каменських красуня 😍"
"Здоровий мужик, на ньому пахати та пахати, а він по сцені скаче"
Раніше ми розповідали, в Мережі показали кадри з юними Потапом і Каменських, ще до їхнього роману й одруження. Деякі припустили, що співачці на відео 19 років, хоча насправді вона була на кілька років старше. Дует виступав на сцені з піснею "Если вдруг".
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