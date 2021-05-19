Відома балерина і найсуворіша суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар була розкритикована користувачами мережі через вбрання для церемонії нагородження премії Viva.

Як повідомляє Politeka.net , нещодавно в Україні відбулася церемонія нагородження премії глянцю Viva. Світський захід зібрав безліч зіркових гостей, серед яких була і відома українська балерина Катерина Кухар. На сторінці журналу в Instagram опублікували кілька знімків Каті в її вечірньому образі, і запитали користувачів, як їм наряд балерини. Ось тільки реакція була несподіваною - артистку розкритикували.

Як видно, на нових знімках Кухар витончено позує на тлі природи, де проходила премія. Перед камерою зірка з'явилася в оригінальній сукні з пишним чорним подолом і бежевим корсетом, а Свій образ вона доповнила елегантними босоніжками на шпильках. Волосся балерини розпущене в красивій укладці, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж.

У підписі до фото Катерини йдеться: "Прима-балерина Катерина Кухар @ekaterinakukhar_official на закритій вечірці-премії Viva! Awards, організованою виданням Viva! Вам подобається образ Каті?". І тут почалося - користувачі чи не одноголосно почали критикувати наряд балерини, хоча були і ті, хто зробив їй компліменти.

"Вона начебто і яскрава, з фігурою красивою, доглянута. І плаття це красиве, їй пасує. Але відштовхує, не можу зрозуміти, чим так неприємна завжди", "Бідні ніжки в таких босоніжках", "Жахливе плаття, жахливі фото", "Красива жінка в красивій сукні", "Красива вульгарність", "Втомила, жах! Неприємна особа! Нічого особистого!", "Красива Катя, але чомусь трохи зсутулилась, спинку потрібно пряміше тримати", "Жах якийсь! Ви на себе в дзеркало дивитеся?",- пишуть в коментарях до фото Кухар.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" рвонула на курорт, вразивши розвагами не по погоді: фото красуні.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" вразила Сумську, показавши, від кого успадкувала свою зовнішність: "Катюша, як...".

Також Politeka писала, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" вразив зверненням до іншої жінки, в мережі ахнули: "Які слова...".