Відома співачка Джамала розповіла про велику особисту трагедію

Як пише Politeka.net, 37-річна зірка поділилася одкровенням на своїй сторінці в Instagram.

"18 травня 1944. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї родини.

Моя прабабуся багато разів розповідала трагедію того дня. Зранку її з п'ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони и відправілі до Середньої Азії. В тієї годину коли мій дідусь був на війні. Їхалі смороду в жахливих умовах майже два тіжні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати. Солдати забрали її у матері", - написала вона, і показала фото своєї прабабусі Назилхан.

Джамала зазначила, що подія дуже вплинула на неї.

"Зараз я мама. Коли я тримаю маленького Селіма на руках, я все більше розумію свою прабабусю і усвідомлюю весь жах того дня. Ця історія моєї сім'ї дуже вплинули на мене і на мою творчість. Тому я вважаю важливим пам'ятати цей день. Коли ми знаємо свою історію, ми знаємо себе. Пам‘ятаємо", - підкреслила артистка.

«Наша родина з вами! Молимося разом.... Обіймаємо....», «Страшне минуле, яке варто пам'ятати заради світлого майбутнього», «Читаю це із сльозами на очах...так важливо пам'ятати і розповідати такі страшні історії, щоб вони ніколи не повторилися знов...», - пишуть у коментарях.

Як відомо, 18 травня, виповнюється 77 років з початку депортації радянським режимом кримських татар з Криму. У цей день в 1944 році з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч осіб.

Цього дня в Україні та в усьому світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

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