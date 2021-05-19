Московська модель і блогер Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, похвалилася обновкою

Олена стала дуже популярною після того, як вийшла заміж за Микиту Преснякова, онука Алли Пугачової. Дівчина підробляє моделлю, хоча батьки у красуні досить багаті. Дівчина активно веде соціальні мережі.

Як пише Politeka.net, цього разу дівчина показала, як вони з Микитою обживають подарований Пугачовою особняк. Будинок на Істрі молодята отримали від легендарної бабусі відразу після весілля. Тобто, Микита і Олена користуються ним вже чотири роки.

Алена Краснова, Никита Пресняков, невестка Пугачевой

Минулого року через введений режим самоізоляції подружжя практично не покидало особняк Алли Пугачової на Істрі.

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Тепер же, Микита і Олена, схоже, готуються до літнього сезону. Подружжя відправилося в гіпермаркет і купили там дачний басейн. Обновку Краснова показала в сторіс свого Instagram.

"Щасливий! Нарешті взяли джакузі на дачу чилити», – підписала Олена знімок, на якому зображений Микита Пресняков з покупкою.

Микита Пресняков народився в 1991 гоу в шлюбі Христини Орбакайте з Володимиром Пресняковим.

У 2017 році Микита Пресняков одружився на Олені Краснової.

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