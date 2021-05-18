Відома співачка Анастасія Приходько показала ніжні фото своєї вагітності

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, але тепер вирішила показати шанувальникам в Instagram яскраві фото з того часу, коли була вагітна. Відзначимо, що зірка народила сина і назвала його Лука, він став третьою дитиною в сім'ї Анастасії.

На нових фото Приходько у світлій кімнаті з великими вікнами, вона змінює пози і ніби про щось задумалася, поклавши руки на живіт. Перед камерою артистка постала в маленькій чорній сукні, яка красиво підкреслила декольте і вагітність. Її волосся в короткій стрижці каре розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Анастасія запропонувала фанатам вибрати, який зі знімків їм подобається більше. "Допоможіть вибрати, перша або друга фотографія?",- написала співачка.

Відзначимо, що раніше Приходько також показувала знімок самого новонародженого малюка. Дитина на фото лежить на животі, забавно склавши ручки і ніжки, а поруч видно знімки УЗД, які були зроблені під час вагітності артистки. Користувачі не пройшли повз і почали обговорювати в коментарях кадри, які показала зірка. "Який славний", "Милаш! Щастя і здоров'я", "Який крихітка, здоров'я малюкові", "Який хороший", "Солодка солодкість", "Нехай росте здоровим і щасливим", - пишуть в коментарях.

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