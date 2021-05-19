Анна Сафрончик, внучка Григорія Чапкіса, судді з "Танців з зірками", насолоджується відпусткою і радує фанатів яскравими кадрами

Як відомо, 40-річна красуня, яка ще в дитинстві емігрувала з батьками до Італії, побудувала успішну кар'єру моделі й актриси. У 1998 році Анна перемогла в конкурсі «Міс Тоскана», а через два роки дебютувала в кіно. З тих пір часто її можна побачити на телеекранах.

Популярність Анни зросла після того, як зірка завела аккаунт в Instagram. Зараз у неї понад півмільйона підписників і їх кількість зростає з кожним днем. Внучка Чапкіса ділиться б'юті-секретами та різними подіями зі свого життя.

Так, Сафрончик опублікувала нові знімки, показавши як прогулюється по пляжу в стильному вбранні, передає Politeka.net. Анна була в рваних джинсах, білій футболці й легкому жакеті.

На одному з кадрів дівчина дала волю емоціям, попустувавши, як у дитинстві. Анна високо підстрибнула, підкинувши руки.

"Робіть що завгодно, але робіть це з радістю. (Генрі Міллер)", - йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Унікальна! 😍"

"Богиня моря! 🔥😍"

"Як же шикарно виглядаєш у рваних штанях😉"

"Ви занадто красиві😍"

"Одна з найкрасивіших жінок, яких я коли-небудь бачив 👏 👏 😍 "

"Що ви, вкрали взуття у Майкла Джексона?"

"Ви зустріли тигра 🐯 на пляжі, є ознаки боротьби і навіть подряпини, тому ви радієте 😜 😂 😘"

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса в яскравому бікіні показала, як стати королевою пляжу: "прекрасна русалка".

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