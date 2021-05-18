Відома українська актриса Ольга Сумська пишно відзначила 25-річчя з дня весілля зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком

Пара разом з 1996 року, але їхні почуття, судячи з розміщених кадрів в мережі, залишилися такими ж теплими, пише Politeka.net. Подружжя багато разів обмовилося, що 25 років у них пролетіли немов один день.

Срібне весілля Сумська і Борисюк вирішили відзначити з розмахом, оновивши обітниці. Актриса одягла білу сукню, а її чоловік весільний костюм.

На заході були присутні багато зірок, у тому числі телеведуча Катя Осадча, яка провела зйомку чергового випуску "Світське життя".

"Срібне весілля зіркового подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка! Всі подробиці гучної церемонії - скоро", - написали автори поста в групі передачі.

Публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі вітали пару. Однак не всім припала до душі Сумська у весільному вбранні і фаті, і вона нарвалася на справжній гнів.

"Сумська вже не знає як привернути до себе увагу! Фата, це символ невинності", "навіщо фата, начебто не за віком", " для кого ці новини, для країни в якій велика частина населення виживає? Більше емоцій викличе порятунок бездомного собаки, ніж подібна подія...", "Вже така зріла жінка, Бабуся і фату надягати)) смішно 😂", " настільки вже вони нікому не цікаві. Не знають, як же нагадати про себе зайвий раз", "Пів країни плаче, пів країни скаче", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".

Як повідомляла Politeka, Сумська в одному халатику показала щасливий ранок нареченої з сонним чоловіком: "за насолоду!".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська після 25 років у шлюбі з Борисюком знову одягла весільну сукню і фату, кадри торжества: "а ось і наречений".