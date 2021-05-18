Відома співачка Наталія Могилевська з'явилася в новому образі, повідомивши про якнайшвидшу прем'єру

Артистка займається творчістю, регулярно радуючи шанувальників новими піснями й кліпами, передає Politeka.net. Зірка 21 травня готує черговий подарунок для шанувальників, про що повідомила у своєму Instagram.

Могилевська розмістила відео, на якому постала в червоному вбранні з глибоким декольте і капелюсі. У пісні чути іспанські мотиви. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"ПРЕМ'ЄРА 21 травня! Це дуже жарко... Ловіть перші іскри 🔥 "До дна"", - написала артистка.

Публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили новий хіт співачки, але деякі розлютилися, адже виконавиця виконала пісню російською.

"Здається, я вже знаю, хто наступний за Лорак і Лободою продасть країну! Якщо вже не продала!!! Відписка !!!!",- написав один з користувачів мережі.

Наталя своєю чергою поцікавилася, чому у підписника склалася про неї така думка. За словами чоловіка, місцеві артисти співають українською тільки для "галочки" , а хотілося б побачити від них щось масштабне - кліпи, шоу, незвичайні дуети та інше, чим би країна пишалася.

"Я заспівала культову пісню Personal Jesus, але вона не стала хітом! Тому що ми живемо в інста - інтернет поверхневий час. Активна частина молодого населення не має звички пірнати глибоко ні в пісні, ні в знання.

Покоління мандрівників. Тому вмирає театр, як явище. Тому не стають культові пісні культовими.

Поки так", - відповіла Наталя.