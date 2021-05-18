Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча з'явилася на заході, здивувавши образом

Модель, яка нещодавно оголосила про третю вагітність, вражає красою, пише Politeka.net. До слова, телеведуча вважається однією з наймодніших дівчат країни. Створювати помітні образи Каті допомагати дизайнери та стилісти.

Телеведуча на церемонію "Viva Awards" прийшла в стильному образі - сірому жакеті і вузьких брючках. Красуня взула туфельки на шпильках, а завершила образ стильний чорний капелюшок і інші аксесуари.

Зірка виглядала досить ефектно і, можна сказати, затьмарила інших зірок таких, як Надю Дорофєєву, Катерину Кухар, Наталію Могилевську, Раміну Есхакзай та інших.

"Церемонія Viva Awards: розлучення, заручини, скандали в шоу-бізнесі - цікаві інтерв'ю вже незабаром в «Світському житті»! Гортайте фотографії і пишіть, на кого чекаєте найбільше, чиє вбрання сподобалося найбільше? 😉 ",- написали автори поста.

Публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів:

"Катя Осадча як завжди на висоті, затьмарила всіх своїм образом 🔥", " найбільше сподобалося Ваше плаття, як завжди на висоті🔥, ще творчі😍", "Катерини Кухар і ваш🔥", "Могилевська поправилася. Ніжка так собі. Все-таки за 40, якось не її образ", "Катя Кухар краща, а у Дорофєєвої плаття дешево виглядає", "Образ у Могилевської, явно не для неї", "Катя Осадча - неперевершено - як і завжди", "це Могилевська? Не впізнати🐵".

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