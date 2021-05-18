Онук легендарної української співачки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, заявив про створення нової композиції
26-річний Анатолій Євдокименко відомий під псевдонімом SHMN, як діджей і автор музичних треків, передає Politeka.net. Єдиний онук Ротару активно розвиває свою творчість, а результатами роботи ділиться в мережі.
Так, у своєму новому пості в Instagram Євдокименко нагадав про себе своїм "похмурим диско".
"SHMN представляє складне, насичене синтезатором і гітарою аранжування, в якому вокал музиканта Томаса Генді звучить як вдома. Співпрацюючи з відомими лейблами, такими як Innerversions, Kompakt і Decca, Gandey, вдалося проявити талант в оповитому таємницею треку SHMN. Просочений меланхолією, але з явно оптимістичним чуттям, «Hold the Line» проводить тонку грань між сучасним хаусом з відтінками нових хвиль і похмурим диско". - написав діджей.
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Публікація зібрала майже 200 лайків і трохи коментарів. Варто зазначити, що на публікацію позитивно відреагувала сестра Анатолія, Софія, і його мати, Світлана.
"Вітаю", "фантастичний семпл гітари і вокал, класна ретро-атмосфера️️️", "прекрасно", - написали інші користувачі мережі.
Зазначимо, Анатолій Євдокименко не тільки молодий талановитий музикант, але також дуже хороший фотограф. Хлопець неодноразово знімав свою сестру, Соню, яка є моделлю.
Нагадаємо, Рідну сестру Ротару з малюком на руках показали в мережі, рідкісне фото: "особливий день!".
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