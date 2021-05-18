Телеведучий Григорій Решетник показав незвичайне фото за кермом розкішного авто

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі чарівне чорно-біле фото, на якому позує за кермом розкішного чорного авто.

На новому знімку Григорій з'явився в стильному образі - на ньому світла сорочка і темні укорочені штани, а на ногах модні кроси, ось тільки шкарпеток не вистачає. Про шкарпетки телеведучому нагадали в коментарях до фото. Решетник сидить за кермом розкішного чорного авто, двері якого відкриті, так що він виставив одну ногу.

У підписі до кадру телеведучий написав: "Good morning". А фанати тут же почали обговорювати нове фото Григорія, засинаючи його компліментами в коментарях. "Супер фото!", "Як круто", "Ось це кадр", "Вау", "Стиль вогонь", "Скромняга", "Гриша, одягніть шкарпетки!", "Ось це шик", "Мачо", "Красивий", "Дуже красиве фото", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях до фото Решетника.

Нагадаємо, Дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, як справляється з трьома синами: "А тата де загубили?".

Як повідомляла Politeka, Дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала підрослого сина, одягнувшись як він:" копія...".

Також Politeka писала, Ведучий "Холостяка" Решетник з дружиною показали реалії життя з трьома дітьми, викроївши момент для романтики: "Надихаєте".