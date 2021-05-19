Співачка і діджей Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи "Nikita", блиснула фігурою під час танцю

Відома артистка записує різні мікси, демонструючи всім свій талант, пише Politeka.net. Зірка неодноразово зізнавалася, що у творчості - головне відчувати себе вільним.

Зірка намагається займатися в студії з діджеїнгу по кілька годин, таким чином відточуючи свою майстерність.

У новому ролику, який Анастасія розмістила у своєму Instagram, красуня стояла за пультом і "відпалювала", пританцьовуючи власному треку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Видно, що красуня отримує задоволення від роботи.

"Якщо понеділок - маленька п'ятниця, то тиждень пройде зовсім під іншим кутом😉 💃 🏻 🔥", - написала зірка.

За п'ять годин публікація зібрала понад 5000 переглядів і трохи коментарів.

"Богиня🔥 👏❤️", "весь тиждень буде суперовим 🔥 👏", " мені подобається, як ви рухаєтеся !!! 😍😍😍👏👏👏", "👍👍👍👍👍🔥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, в одному зі своїх інтерв'ю Анастасія Кумейко розповіла, що їй сподобалося займатися діджеїнгом, ще коли вона перебувала в групі "А.Р. М. І. Я".

Пізніше Кумейко потрапила в групу "Nikita", а коли закінчився з нею контракт перше, що зробила – подзвонила своєму викладачеві з діджеїнгу і стала займатися наполегливіше.

"Проект DJ NANA став логічним продовженням мого творчого шляху. І як тільки він запустився, я відразу почала виступати - клуби, закриті вечірки, фестивалі!",- згадувала Кумейко.

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