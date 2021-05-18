Колишній чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу похвалився кадрами, зробленими в Туреччині
Як повідомляє Politeka.net, судячи з Instagram, 43-річний Мурат відправився на батьківщину, де організував захід для представників компанії, в якій зараз працює. На свіжих фото Налчаджіоглу позував біля моря, засвітивши сивину, яка стала пробиватися на його бороді.
"Ніколи не здавайся, життя твоє. Бережи себе", - підписав фото чоловік.
У коментарях йому залишили масу приємних слів, не обійшлося і без критики. Деякі досі не можуть пробачити чоловікові зради популярній співачці.
"Мій дорогий", «так постарів», "привабливий хлопець", "Ооо... мій тренер», «тримай хвіст пістолетом і не ображай Кароліну», «з повагою», "Ви супер", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, нещодавно Мурат знову відновив спілкування з Лорак. Він розлучився зі своєю київською дівчиною, з якою довгий час зустрічався після розставання зі співачкою. Крім цього, Налчаджіоглу став з'являтися на світських заходах разом з Кароліною і навіть був в гостях у її кума Філіпа Кіркорова.
Відзначимо, що у пари росте дочка Софія, заради якої, найімовірніше, екс-подружжя спробувало реанімувати відносини.
Нагадаємо, що Ані Лорак підтвердила "повернення" в Україну, що відбувається: "чекаю зустрічі...".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в обнімку зі своїм "коханцем" натякнула на довгоочікувану подію: "Боже, це не сон".
Також Politeka писала, що Ані Лорак прийшла на ефір російського телеканалу у вузькому топі, навіть колишній чоловік оцінив: нове фото.