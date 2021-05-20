Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як підготувала дитячу кімнату для майбутнього малюка

26-річна дівчина разом з чоловіком-артистом нещодавно з'їздили у відпустку в Одесу на останніх термінах вагітності. А тепер Репяхова вже вдома і поділилася на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз шматочком свого раю-показала дитячу кімнату, передає Politeka.net.

Як видно зі знімка, кімната малюка буде в пастельних світлих тонах. Світло бежеві штори і білі тюлі, Біла ліжечко і біло-блакитна постільна білизна вже в ліжечку. Також на фото видко дві милі плюшеві іграшки, які прикрашають крвоатку-зайка і ведмедик - вони сидять в спеціальних кошиках, прикріплених до поручнів ліжечка.

"Як же добре я виспалася", - написала Катя, і показала затишну дитячу кімнату.

Також Катя показала, як Віктор Павшик з голим торсом заліз на драбину, щоб поправити тюлі.

Як відомо, нещодавно Репяхова і Віктор Павлік відпочили і погуляли в Одесі, ненадовго змінивши звичну обстановку. Тоді дівчина зізналася, що дуже хоче народити раніше терміну - на 38, 39 тижні - ідеально.

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