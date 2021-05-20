Учасниця шоу "Холостяк" Джессіка розповіла про зміни в житті після проекту

Як повідомляє Politeka.net, учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Джессіка в своєму Instagram виклала чарівні фото і розповіла, як проект вплинув на її життя. За словами дівчини, вона переїхала до Києва і тепер живе в столиці, хоча і в рідних краях стала більш популярною і з'явилося більше роботи.

Джессіка зазначила, що після участі в романтичному реаліті-шоу їй більше не хотілося повертатися до старого життя і у неї з'явилися нові можливості. "Холостячка? МастерШеф? Візажист? Переїзд до Києва - це нові можливості, які змінили моє життя. По правді кажучи, це сталося через проект «Холостяк». Після нього я вже не хотіла повертатися в минуле життя. Душа вимагала змін, а розум не став суперечити, адже нова обстановка – це зовсім інші враження і перспективи. І хоча в рідних краях у мене з'явилося більше роботи, рекламних пропозицій і уваги, в цілому. Мені хотілося реалізувати бажання "чогось нового" в житті", - розповіла Джессіка.

Також красуня поділилася, що на проекті "Холостяк" знайшла собі нових подруг, а її аудиторія в Instagram стала справжньою підтримкою. "Хочу висловити особливу подяку своїй аудиторії. Ви моя підтримка 24/7 і заряд шаленої мотивації, через яку я не дозволяю собі опускати руки перед новими випробуваннями. З вами я дивлюся тільки вперед і прагну до досягнення нових цілей", - написала Джессіка.

Нагадаємо, Учасниці "Холостяка" з Заливако випадково видали секрет, хто покине шоу: "Блін, так шкода".

Як повідомляла Politeka, Фото з життя Михайла Заливако після "Холостяка" викликало ажіотаж: "Так, красива пара".

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