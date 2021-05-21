Колишній чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу поділився мотивуючими словами
Як повідомляє Politeka.net, судячи з Instagram, 43-річний Мурат відправився до Туреччини, де організував захід для представників компанії, в якій зараз працює. На свіжому чорно-білому фото Налчаджіоглу позував в темних окулярах і в чорній куртці-бомбері.
"Never Give Up️️", - підписав фото чоловік англійською, що в перекладі означає - ніколи не здавайся.
У коментарях йому залишили масу приємних слів, не обійшлося і без критики. Деякі досі не можуть пробачити чоловікові зради популярній співачці.
"Ну який 😍 😍 😍 😍 😍 😍 ", "Точно! Тому не здавайся і зроби все можливе, щоб підтримати кращу жінку у своєму житті ані", - пишуть користувачі Мережі.
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Нещодавно Налчаджіоглу опублікував фото, на якому позував біля моря, засвітивши сивину, яка стала пробиватися на його бороді.
Як відомо, нещодавно Мурат знову відновив спілкування з Лорак. Він розлучився зі своєю Київською дівчиною, з якою довгий час зустрічався після розставання зі співачкою.
Нагадаємо, що посивілий екс-чоловік Лорак покотив на батьківщину в Туреччину, в мережі не витримали: "не ображай Кароліну…»
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в обнімку зі своїм "коханцем" натякнула на довгоочікувану подію: "Боже, це не сон".
Також Politeka писала, що Ані Лорак прийшла на ефір російського телеканалу у вузькому ТОПі, навіть колишній чоловік оцінив: нове фото.