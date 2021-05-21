Колишній чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу поділився мотивуючими словами

Як повідомляє Politeka.net, судячи з Instagram, 43-річний Мурат відправився до Туреччини, де організував захід для представників компанії, в якій зараз працює. На свіжому чорно-білому фото Налчаджіоглу позував в темних окулярах і в чорній куртці-бомбері.

"Never Give Up️️", - підписав фото чоловік англійською, що в перекладі означає - ніколи не здавайся.

У коментарях йому залишили масу приємних слів, не обійшлося і без критики. Деякі досі не можуть пробачити чоловікові зради популярній співачці.

"Ну який 😍 😍 😍 😍 😍 😍 ", "Точно! Тому не здавайся і зроби все можливе, щоб підтримати кращу жінку у своєму житті ані", - пишуть користувачі Мережі.

Нещодавно Налчаджіоглу опублікував фото, на якому позував біля моря, засвітивши сивину, яка стала пробиватися на його бороді.

Як відомо, нещодавно Мурат знову відновив спілкування з Лорак. Він розлучився зі своєю Київською дівчиною, з якою довгий час зустрічався після розставання зі співачкою.

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Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в обнімку зі своїм "коханцем" натякнула на довгоочікувану подію: "Боже, це не сон".

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