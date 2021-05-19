55-летний співак Віктор Павлик раптово кардинально змінив сферу детельності
Павлик, 26-річна дружина якого чекає дитину, здивував зізнанням на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Віктор Павлік показав кадри, на яких зображений у формі водія асфальтної ковзанки.
"Організатори фотопроекту @yakby_ne_show_biz разом з комунальною корпорацією «Київавтодор» втілили мою дитячу мрію. Я на кілька годин став водієм асфальтової ковзанки і приєднався до капітального ремонту вул.Борщагівської. Під наглядом співробітників "Київавтодор» здійснив оновлення магістралі за кермом багатотонної машини для ущільнення покриття", - написав він.
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Віктор Павлік стверджує, що водієм асфальтової ковзанки мріяв стати з дитинства.
"Коли мої однолітки в дитинстві хотіли бути пожежними або поліцейськими, я хотів постати всупереч загальновідомим професіям і стати водієм асфальтового катка, оскільки це і є рідкісна професія. Можливо, малим, я вже підсвідомо десь розумів, що повинен зробити все, щоб наші вітчизняні дороги ставали кращими!» - розповів він.
Віктор Павлік досить творчо описав особливості професії.
"Романтика" цієї професії для мене у відповідальності, адже від водія ковзанки залежить фінальний штрих того, як буде вкладено асфальт і як по ньому буде котитися яєчко. Предстваників цієї професії досить мало, тому від мене їм - величезна повага!» ,- написав артист.
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