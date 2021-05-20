Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, хто був у її житті до Олександра Еллерта

Популярна актриса взяла участь у шоу "Холостячка", де познайомилася з відомим коміком Олександром Еллертом, пише Politeka.net. Пара продовжила будувати відносини після зйомок.

У новому сторі Instagram Мішина вирішила згадати про чоловіка, який був у неї до участі в "Холостячці".

Як відомо, Ксенія Мішина брала участь у шоу "Танці з зірками-2019", де заробила перемогу в парі з хореографом Євгеном Котом. Пара запам'яталася яскравими образами і красивими танцями.

20 травня Євген Кот відзначив 33-річчя, з чим його і привітала актриса.

"Чемпіонище, з днем народження! Не зрозумію, що в тобі більше офігенності або таланту, але бажаю тобі все мати в подвійному розмірі", - написала Мішина.

Запис зірка підкріпила кількома спільними знімками зі своїм хореографом.

Нагадаємо, Ксенія Мішина народилася 18 червня 1989 року в Севастополі в родині бухгалтера і програміста.

Майбутня зірка змінила багато професій, але в підсумку вирішила стати актрисою. Красуня закінчила Київський національний університет імені Івана Карпенка-Карого. Після випуску Мішина влаштувалася працювати в Молодий театр, а також стала зніматися в кіно і серіалах. Справжню популярність актрисі принесла роль Лідії Шефер в серіалі "Кріпосна".

Мішина ідеально перевтілилася в злу героїню.

Нагадаємо, коханий "Холостячки" Мішиної Еллерт показав свій "чоловічий рай" без Ксенії: несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, син Ксенії Мішиної публічно викрив Еллерта у брехні, що сталося: "він обманює!".

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