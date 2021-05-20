Відома українська актриса Ольга Сумська у День вишиванки показала своє сімейство

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно разом з чоловіком Віталієм Борисюком відзначила 25-ту річницю весілля, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. У День вишиванки народна артистка вирішила показати свою сім'ю у святкових радах.

У своєму мікроблозі Ольга опублікувала яскраве фото з чоловіком і молодшою дочкою Анною, на якому вони всі відображені у вишиванках. Примітно, що сорочки у всіх трьох різні. Так, Сумська позує в Білій вишиванці з червоними візерунками на рукавах, свій образ вона доповнила чорними шкіряними штанами і масивними білими кросівками. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Дочка актриси Анна позує в схожій вишиванці, тільки з іншим візерунком, на ній також темні джинси і світлі кроси. А ось актора Віталія Борисюка сорочка відрізняється від дружини і дочки, вона більш яскрава.

У підписі до фотографій Ольга написала: "зі святом, друзі! З днем української вишиванки!". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нову публікацію актриси, відзначаючи, як її дочка схожа на свого батька. "Тато-ксерокс", "Яка краса, яке мистецтво, зі святом!", "Красиві", "Як красиво. Зі святом!", "Які ви красиві! Зі святом вас!", "Як дочка схожа на батька", "Прекрасна сім'я, щастя вам", "Які ви ошатні"," дуже красиво", - пишуть в коментарях до фото Ольги.

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