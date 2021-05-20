Популярна співачка Настя Каменських порадувала фанатів яскравим відео з Мексики

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася зі зйомок реаліті-шоу в Мексиці, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі жаркими кадрами, якими заінтригувала фанатів перед прем'єрою нового хіта "Червоне вино".

Як видно, в короткому відео Настя з'явилася в сміливому образі всього на кілька секунд, а також розкрила деякі деталі майбутньої прем'єри. У ролику зірку можна побачити в спокусливому червоному корсеті, який виблискує стразами і підкреслює пружне декольте. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, при цьому на частку секунди можна помітити червоні вампірські очі.

У підписі до публікації Каменських написала: "Пристрасна, розбурхуюча, чуттєва, загадкова, томна. Саме так я б описала пісню "Червоне Вино" і ту відеороботу, в яку вона втілилася. Вона спокушає, вабить і п'янить. Встояти неможливо піддатися. І що ж ти вибереш? Завтра". Шанувальники тут же почали обговорювати нове відео на сторінці зірки. Однією з перших написала "Ура" подружка Насті і колишня дружина Позитиву Анна Завгородня. "Красуня, чекаємо", "Дуже насичений образ", "Мені здається, це буде вогонь", "Заінтригували", "Клас, чекаємо", "Очі вампіра", - пишуть користувачі.

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