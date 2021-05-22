Співачка Оля Полякова порадувала шанувальників яскравими кадрами, опинившись в несподіваній компанії
37-річна артистка насолодилася приємною прогулянкою за містом, поділившись враженнями в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Так, суперблондинка провела захід сонця верхи на коні на прізвисько Гриня.
"Ну ось, прийшла весна і я сіла знову верхи. Яка краса, яке небо! Який прекрасний у мене Гриня!", - захоплювалася вона, знімаючи навколишні пейзажі, сидячи в сідлі.
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"Боже, яка краса, тут, звичайно, диво, нереально... Подивіться, який захід, як розцвіла природа... Все просто потопає в абсолютно неймовірній зелені", - продовжила артистка.
Для фанатів Полякової не секрет, що вона любить проводити вільний час у своєму заміському будинку. Там зірка, займається городом, вирощує овочі, фрукти, домашню птицю і кіз. Також у неї є стайня. Кінним спортом займається старша дочка співачки Маша, та й сама Оля не проти покататися з вітерцем.
Раніше співачка навіть закликала українців масово пересідати на коней.
"Катання на конях - це просто красиво і екологічно безпечно. От якби вся Україна пересіла на коней, тоді значно покращилася б екологія в країні. Та й туризм в Україні зріс би. Адже всім іноземцям захочеться подивитися на країну, в якій громадяни їздять не на дорогих авто, а на красивих конях".
Нагадаємо, Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "як сестрички".
Як повідомляла Politeka, Полякова показала, як її з мамою і доньками обхажівают в Туреччині: "ось ці чоловіки за нами бігають".
Також Politeka писала, Полякова вирушила підкорювати пляж з красунею-дочкою в однакових купальниках: "Ой, хто крутіший?".