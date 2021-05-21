Радіоведучий, телеведучий бекстейджу "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль, здивував поведінкою

Радіоведучий на Люкс ФМ офіційно перебуває без пари, але часто розбурхує українців знімками з Тіною Кароль, передає Politeka.net.

Користувачі мережі вже стали приписувати роман обом, а також називають Дьоміна "улюбленцем" української знаменитості. Однак поки Слава і Тіна ніяк не коментують подібні чутки, тим самим виступаючи друзями.

У нових фото і відео в Instagram ведучий "Голосу країни" здивував поведінкою, з'явившись в яскравих колготках і на шпильках в центрі Києва. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Як виявилося, Дьомін програв дівчатам у грі "Основний інстинкт" на Люкс ФМ. Заради цього довелося приміряти такий незвичний наряд для чоловіка і пройтися по вулиці.

"З п'ятницею😂 😂 😂", - написав радіоведучий у своєму Instagram.

До слова, відео зібрало за три години понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Кончіта Вурст вже не та! 😆 ", "Слава красунчик😂", " яка легкість і грація😁 🤩. Спасибі за настрій на весь день🔥", "гаряча штучка", "Ахаха, молодець😂 🔥, на подіум пора йти❤❤️"," як там кажуть"піджачок у брючки, БРЮЧКИ у носочки", ну в нашому випадку так : піджачок в Колготки, Каблучки на ніжку"...... 😂 😂 😂 Який же він крутиииий🔥🔥🔥👏👏👏😂😂😂😂", "😂😂😂як коник"," неперевершене дефіле!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася з українцями рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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