Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася одкровеннями щодо свого полежання і життя з артистом

26-річна дівчина не тільки концертний директор чоловіка, але і блогер. Вона активно веде свою сторінку в Instagram, показуючи різні нюанси свого життя, і відповідаючи часом на досить особисті питання. Не став винятком і цього разу, пише Politeka.net.

Так, у Репяховой запитали чи бувають у неї думки. Що вона буде поганою матір'ю.

"Тільки в перші ночі після того, як побачила тест були такі думки. Потім-ні", - розповіла дівчина.

Також фоловери Катерини поцікавилися, чи планує її чоловік бути присутнім при пологах. Вона пояснила, що близько з ймовірною датою у Віктора Павлика заплановані концерти, але якщо пологи будуть в інший день, то він буде з нею.

"Якщо не буду народжувати в ці дні, то звичайно буде поруч", - написала вона.

Крім того Репяхова розповіла про сімейні фінанси.

Так, вона зазначила, що квартиру для своєї мами вона знімає за свій рахунок, а квартиру в якій вона живе з чоловіком оплачує він. На особисті покупки грошей у чоловіка вона не бере. Але разом вони оплачують покупки для малюка.

Відзначимо, первісток Репяховой повинен з'явитися на світ на початку червня. Хлопчика вирішили назвати Михайлом.

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