Українська співачка MARUV виступила в російському шоу "Камеді клаб" з Філіпом Кіркоровим

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, нещодавно презентувала спільний кліп з російським поп-королем Філіпом Кіркоровим. Тепер же у своєму мікроблозі в Instagram дівчина показала кадри зі свого виступу з Кіркоровим на російському шоу "Камеді клаб". Примітно, що в залі сидів чоловік співачки поки вона епатувала публіку на сцені.

На кадрах видно, що MARUV з'явилася перед камерою в досить епатажному образ, втім, як і завжди. На ній кораловий корсет на тонких бретельках і чорна спідниця з глибоким вирізом, під якою видно темні панчохи на підв'язках. Свій образ зіркова красуня доповнила прозорими темними рукавичками, стильно капелюшком і шпильками.

На одному з фото Анна, задерши спідницю, буквально осідлала Філіпа Кіркорова, який встав на карачки. На деяких кадрах співачка також показала свого чоловіка, який був у глядацькій залі під час її виступу на сцені. У підписі до публікації MARUV написала: "Залетіла в гості до @comedyclubru. Швиденько заспівала і полетіла". Користувачі тут же почали обговорювати новий образ епатажної зірки і те, що вона витворяла на сцені з Кіркоровим.

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