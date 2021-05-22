Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників яскравим домашнім фото з "друганами"
Як повідомляє Politeka.net, актриса і кохана дружина популярного українського виконавця і музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає дивувати публіку яскравими фото в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала чарівний кадр, на якому позує на вулиці в домашньому образі, ще й в компанії своїх "друганів", чи то пак лисих котиків.
На новому знімку Сніжана зображена у дворі будинку, вона присіла навпочіпки, а за її спиною видно невелику ялинку. Перед камерою красуня з'явилася в коротких чорних шортах і тонкій сірій кофтині. Її волосся в короткій стрижці розпущені і акуратно укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка. при цьому шанувальники відзначили, що артистка виглядає дуже молодо і свіжо.
У підписі до фотографії Сніжана написала: "Суботнє-дворове. Друганів моїх бачите?". Користувачі тут же кинулися обговорювати нове фото красуні, засинаючи її і котиків компліментами в коментарях до публікації. "Вау, ви дуже молодо виглядаєте", "Дівчисько", "Яка гарненька", "Вау, як ровесниця своєї дочки", "Сніжана, Ви прекрасні! Ваші другани просто принадність, "Швидко гортала стрічку і взагалі подумала, що це Веселина. Браво", - пишуть в коментарях до фото Бабкіної.
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