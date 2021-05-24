Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують стосунки з артисткою Ані Лорак, показався на червоній доріжці RU.TV 2021

Як пише Politeka.net, Сергій Лазарєв дуже популярний серед російськомовних слухачів. Про красеня заговорили всі після дуету з Владом Топаловим, хоча колектив проіснував 6 років. Зараз Лазарєв активно веде соціальні мережі і з'являється часто з українською співачкою Ані Лорак, через що ЗМІ подейкують про роман між артистами.

Цього разу Сергій опублікував фото в Instagram, показавшись на церемонії RU.TV 2021. Красунчик був у сорочці, краватці, піджаку і штанях, позуючи на тлі фото-зони. Як можна зрозуміти, Лазарєв не отримав нагороду як кращий співак, куди його номінували, але у красеня виявився кращий фан-клуб:

"Премія RuTv-2021 ! У мене найкращий фан-клуб! І цей Самовар ВАШ! дякую за багаторічну любов і підтримку".

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Боже, Серьож, який красень", "та тому що ти співаєш класно, сам винен", " Сергій В'ячеславович, спасибі вам велике за все! Ви найкращий, ми вас від щирого серця вітаємо з перемогою! Дуже любимо і пишаємося!", "Сергій В'ячеславович, спасибі вам велике за все! Ви найкращий, ми вас від щирого серця вітаємо з перемогою! Дуже любимо і пишаємося!", "Красунчик".

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