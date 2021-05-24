Починаюча модель Діва Кассель, дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі, на зйомці показала себе в чорному боді

Якщо в дитинстві юна красуня росла подалі від камер і червоних доріжок, то тепер не соромиться показати себе в самих різних образах. До початку карантину юна Діва встигла заявити про себе і навіть почала свою першу співпрацю з модним брендом Dolce & Gabbana.

А ось тепер, практично після кожної фотосесії, Діву Кассель почали порівнювати з її мамою Монікою в молоді роки. І, дійсно, на деяких знімках, які показують на фан-акаунтах, Діва і Моніка неймовірно схожі.

Темні кучеряве волосся, акуратна, не худа, фігура, а також пухкі губи і світла шкіра виглядають бездоганно. Як і мама в молодості, Діва любить чорний колір. Саме цей відтінок найкраще розкриває її образ.

На фото дівчина позувала в одному чорному боді, але все одно виглядала бездоганно і яскраво. Тепер в таких фотосесіях Кассель-молодша все частіше з'являється саме в сміливих луках.

До цього Діва Кассель поділилася знімком в бікіні на даху. Красуня зробила селфі, знімаючи себе зверху, щоб показати провокаційний ракурс. Образ дівчина доповнила стильним капелюшком і штанами.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"У мого діда така ж капелюх", "не пропадай так часто", " та її мама ідеалом була!", "Твоя мама така красива", "у нас є два сонця на Землі, Вгадайте, хто друге", "Моя улюблена дівчинка", "сонячно і ти сіяєш", "прекрасна діва, чудова, гарного дня".

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