Український співак Олег Винник приховує особисте життя, але користувачі мережі все одно знаходять, що обговорити

Артист не розкриває подробиці свого особистого життя, передає Politeka.net. На думку Винника, співаки повинні заявляти про себе тільки своєю творчістю.

У мережі вже давно ходять чутки, "таємна" дружина Олега Винника - його бек-вокалістка Таїсія Сватко (Таюне). До слова, красива блондинка також співає самостійно, і вже встигла завоювати любов фанатів.

Так, в одній з груп опублікували фото Таюне. Вона виступала на сцені. Красуня була в чорному топі з глибоким декольте, а товстий пояс на талії підкреслив її стрункість. Також на зірці була блискуча міні-спідниця і ботфорти, прекрасно виглядали на довгих ніжках.

Публікація швидко зібрала понад 100 лайків і багато коментарів.

"Таю, нереально красиво аж до мурашок", "красуня квіточка неймовірна наша янголятко богиня"," красуня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "❤️❤️❤️ супер красуня", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, за непідтвердженою інформацією, Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку під час навчання. У подружжя народився син.

Олег Винник на початку своєї кар'єри швидко став зіркою мюзиклів у Німеччині.

За його словами, грати доводилося в залах місткістю 2 тис.місць і тільки в ролі Жана Вальжана з "знедолених" Віктора Гюго виступав більше 500 разів.

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