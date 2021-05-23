Ось це так!

Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт підловив героя "Холостяка 11" Михайла Заливако у незручний момент

Як відомо, Еллерт разом зі своїм другом Андрієм Рибаком, іншим екс-фаворитом Мішиної, запустили спільний проєкт на YouTube "Але це не точно", роблячи забавні ролики й обговорюючи шоу "Холостяк" і "Холостячка".

Так, Еллерт поділився в "сторіз" у себе в Instagram свіжими кадрами, на яких показав бекстейдж зйомки нового випуску програми, передає Politeka.net. Час від часу вони з Рибаком запрошують гостей до студії - з числа екс-учасників згаданих проєктів.

Цього разу, враховуючи, що фінал "Холостяка 11" тільки-тільки відгримів і інтерес до шоу в публіки високий як ніколи, Еллерт покликав в гості Михайла Заливако. Але щось пішло не так.

"Сьогодні знімаємо "Але це не точно" з Рибаком... Не можемо почати. Запросили на зйомку Мішу і глядачів... І це, по-моєму, фатальна була помилка. Так і пройде вся зйомка", - поскаржився Еллерт.

Фанатки обступили "Холостяка", по черзі фотографуючись з ним в обнімку і не даючи проходу.

Нагадаємо, обраницею Заливако стала 28-річна Ганна Богдан, колишня дружина екс-глави Офісу Президента Андрія Богдана. Користувачі гаряче обговорюють рішення Михайла. Багато хто не приховує свого розчарування, так як перемогу пророкували іншій учасниці - Юлі "Зайці", що епічно повернулася на проєкт після вигнання та зізналася в коханні до "Холостяка".

"Ось і закінчилося бажання дивитися холостяк", "Печаль", "Ось це жорсткий стрес на ніч", "розчарування всього проекту холостяк", "Міша заплутався", "чесно це найгірший фінал", - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, що несподіваний поворот на "Холостяку", кого "забракувала" мама Заливако.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако зізнався у своїх почуттях, не чекаючи фіналу.