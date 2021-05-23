Відомий український фотограф Соня Плакидюк, зірка " Супер топ-модель по-українськи"
Як пише Politeka.net, Соня стала дуже відомим фотографом серед найпопулярніших зірок України. Красуня не тільки фотографує інших, але і любить сама брати участь в досить сміливих фотосесіях. Дівчина активно веде Instagram, де часто тримає зворотний зв'язок з фантами.
Цього разу Соня показала себе в білій сукні і з пов'язкою на голові. У руці красуня тримала пензлик, доглядаючи за шкірою обличчя. Губи були у дівчини нафарбовані в яскраво-червоний колір.
"Здаю б'юті-лайфхаки-запитуйте, що цікаво", запропонувала поговорити Соня фанатам і відповісти на їхні запитання про догляд за собою.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Плакидюк викинула кадр в сторіс Instagram, але зазвичай зірку без компліментом не відпускають: "чуттєва енергетика"
Повідомлялося, що фешн-фотограф і суддя шоу «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк збентежила сміливими знімками.
Рудоволоса бестія позувала топлес. З одягу на дівчині була лише мила Біла капелюшок. Позбувшись ліфчика, Соня прикрила пишну гордість долонями і довгим волоссям.
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