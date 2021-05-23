Співачка і актриса Аліна Гросу звернулася до фанатів, пообіцявши неймовірне шоу і навіть маленький оркестр

Як передає Politeka.net, 25-річна артистка виставила новий пост в Instagram, запросивши фанатів на свій концерт, який відбудеться у Фастові. Сидячи в автомобілі зірка пообіцяла неймовірне шоу, багато сюрпризів і виступи зіркових гостей.

"Всім привіт, запрошую вас на свій сольний концерт, який точно відбудеться в місті Фастів. Вас чекає дуже багато сюрпризів, неймовірне шоу, навіть маленький оркестр, а також зіркові гості. Я буду співати свої хіти, а також нові пісні", - сказала на відео Гросу.

Виконавиця сидить в машині в розщібнутій вгорі повітряній рожевій сукні, на голові у неї стильний солом'яний капелюшок. На обличчі у Гросу ефектний денний макіяж smoky eyes.

"Зап запитаю вас 5 червня на сольний концерт у Фастові 💖 💖 💖

Буде гаряче 🔥 🔥 🔥 буде спекотно та енергійно🙌🏽🙌🏽🙌🏽🤪", - написала під красивим відео Гросу. Фолловери прокоментували відео Гросу: "Beautiful 😍 👏 🔥 ", " Прийдемо із задоволенням 💖 ", " 😍 😍люблю вас, ви найкрасивіша ❤ ️❤️ ", "😍 😍 😍 😍дуже красива ❤ ️", " Чекаю з нетерпінням☺ ", "Я вже відчуваю що це буде відвал всього🔥".

Раніше Гросу показала момент, як дала спеку на одному зі своїх концертів. Дівчина виступала на сцені в силуетній сукні забарвлення "зебра", надівши під нього прозору чорну комбінацію. Під час гарячого виступу хлопці з підтанцьовки перестаралися і ненавмисно стягнули з неї наряд, засвітивши "срамоту".

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