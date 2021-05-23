Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як проводить час з дружиною

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже давно популярний серед українців. Красунчик більше 10 років у відносинах з Лілією, хоча розписалася пара тільки в 2015 році. Зараз і Влад і Ліля ведуть активно соціальні мережі, де постійно миготять разом.

Цього разу Влад опублікував у Тікток відео, як розважається з дружиною вдома у вечірній час. Яма був у піжамі, а Лілія стояла в штанях і футболці. Пара почала танцювати під музику: Oh Nanana - Remix - dj 6RB & Bonde R300.

"Така сім'я", - написав Влад під кадрами.

Фанати відразу почали активно коментувати публікацію:

"Вагітна?", "у неї завжди такий перебір з мейком або засмагою, але ж симпатична жінка", "Краща пара", "Ахаха, такі щасливі", "Новий Рік давно пройшов".

Повідомлялося, що популярний український хореограф Влад Яма поділився зворушливою історією про найбільше досягнення в житті.

Нещодавно знаменитість порадував шанувальників зворушливим фото красуні-дружини Лілії та їх 5-річного сина Леона, трепетно привітавши коханих з Днем сім'ї 15 травня. Так, артист з особливою теплотою сказав про своє найбільше досягнення в житті. І для Влада-це сім'я.

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