Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав свої розваги з професійним тренером і спортсменкою Анітою Луценко

Суддя шоу" Майстер Шеф", часто ділиться кумедними відео, знятими разом із зірками українського шоу-бізнесу, передавати Politeka.net.

Цього разу Ектор розмістив відео, які він зняв разом з Анітою Луценко в гумористичному ключі. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Так, на відео Хіменес-Браво спочатку жадібно відкусивши шматок Київського торта, відразу після їжі під чітким контролем Аніти спалює зайві калорії - робить часті присідання. Тренер невблаганно вказує йому, щоб активніше присідав.

"Забуваю про дієту коли є ТОРТИК БКК від Шефа🤪 🤩 😋", - написав автор забавного відео.

За чотири години публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Можна медальку😂", " Я і спорт🔥 🔥 🔥", "ааааоааа", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні, де заробив велику популярність. Суддя " Майстер Шеф "задіяний в зйомках на ТБ, а також веде власні акаунти на Ютубі і в"Тік Ток".

Нагадавши, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф"насмішив кадрами з Ксенією Мішиною, Джамалою та іншими зірками: відео.

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