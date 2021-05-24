Співачка і актриса Дженніфер Лопес під час свого виступу забуває про збентеження

Дженніфер Лопес влітку виповнюється 52 роки і дивлячись на артистку на сцені, складно повірити, що їй не 30 років, адже виглядає вона дійсно стильно, доглянуто і молодо. За словами зірки, пластику вона не робила і секрет її "вічної" молодості в тому, що вона активно за собою доглядає, а кількість тренувань на тиждень просто не дає їй розслабитися.

Лопес вже давно вважають трудоголіком, адже навіть у власний день народження вона не пропустить тренування. Більш того, темпераментна артистка все ще вивчає Спортивні танці і стала на сцені останнім часом більш відкритою.

На фото видно, що з роками до Лопес скромності не додалося. Навпаки. Зірка вважає за краще робити акцент на фігурі ще більше, ніж раніше. До того ж, на думку Лопес, найпривабливіша частина її тіла – це ноги. І вона не приховує їх ні в одному вбранні. Маленький корсет з блискітками і прозорими вставками тільки зробив Дженніфер більш впевненою.

Зовсім недавно відгримів концерт, в ктором Лопес виступила першою і підкорила більше, ніж інші артисти. За короткий період часу вона змінила кілька нарядв і змогла підкреслити достоїнства і майстерність найкращим чином. Щоб гідно виступати, Лопес зазвичай ретельно готується з командою.

Фанати були захоплені: "Ти виглядаєш так круто🌺 💋; straight face Gang Wya? 😐 ; З любов'ю всім❤️ хто це читає❤️; мені б бути такою ж гарненькою😢; я так схвильований, люблю тебе😘; Королева👑 🥰; та вона як горить у вогні 😩 я так схвильований і знаю, що це буде шедевр!; Ти така красива 💕; не можу дочекатися зустрічі з тобою завтра !!; Не можу дочекатися ❤️" »

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