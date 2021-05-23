Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", поділилася кадрами розкішного відпочинку

Зірка покинула Україну, і поділилася кадрами, де зараз знаходиться, передає Politeka.net. Красуня змусила позаздрити, адже місце просто ідеальне.

Так, співачка вирушила на відпочинок до Туреччини. Злата показала готель, в якому проводить час. На кадрах можна помітити басейн, сауну і гарний благоустрій.

В одному з кадрів виконавиця показала, де живе.

"Наша вілла", - написала артистка, встановивши стрілочку.

А пізніше Огневич зробила відео прямо з ванної.

"Я раптом зрозуміла, що не записала вам сторіс з найголовнішого місця в своєму номері - це ванна кімната. Все максимально чисто", - похвалилася артистка.

По відео видно, що зірка знаходиться в повному захваті від місця свого перебування.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Злата Огневич нещодавно оголосила про свою участь у популярному шоу "Холостячка".

"Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період!» - написала співачка у своєму пості.

Варто зазначити, що зірка намагалася побудувати відносини з чоловіками, але поки їй це не вдалося. Зірка каже, що для неї у відносинах головне - любов, і вона не хоче будувати сім'ю без неї.

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