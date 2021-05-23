Відома співачка Тіна Кароль все частіше бере участь в нових фотосесіях, інтригуючи нарядами

Тіна Кароль знаходиться в центрі уваги шанувальників кожен раз, як тільки змінює образ для кліпу або влаштовує модну фотосесію. Для альбому, який вона рекламувала кілька місяців, Тіна влаштовувала цілий фотосет і блищала в різних нарядах.

Ніжні кадри з Тіною, що позує в білій сукні на одне плече сподобалися шанувальникам відразу після публікації. Одним з фото поділилися в Інсгаграм фанати виконавиці. Дизайнерське плаття не тільки підкреслило вигини Кароль, але і зробило її більш жіночною.

Позуючи прямо на підлозі в світлому вбранні, Кароль виглядала романтично і вельми невинно.

"Дає можливість людям посміхнутися!; А королева чи прокинулася, а може спить ще до сель; альбом "Красиво" пам'ятаю там, а в тому альбомі без скандалу, не обійтися; такого шереху дала; щоб далі жити, а нам як і раніше любити; з Миром! ❣ ; красотулька, класно, лялюся!!!❤ ",- пишуть в мережі.

Також фанати вирішили згадати, якою ж бунтаркою була Тіна п'ятнадцять років тому. У короткій білій сукні з червоними аксесуарами артистка запалювала на сцені, повністю віддаючись почуттям під час виконання.

Користувачі Мережі відповіли по-різному:

"Це вже не той рівень для неї❤️; та звідки нам стільки нервів взяти на її участь у Євробаченні?; Звичайно, перше місце було б точно її❤️; я думаю Тіна не опуститься на стільки, як Джамала, Лазарєв, Кіркоров); навіщо? Два рази їздити це приниження. Ось, як суддю відбору - дуже хотілося б; так королева ж, і що тут👑 ⭐ 💎; наша Вибухова штучка 🔥 ❤ ️ вона у нас одна така❤️🔥».

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

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