Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", поділилася кадрами розкішного відпочинку

Зірка покинула Україну, і поділилася кадрами, де зараз знаходиться, передає Politeka.net. Красуня показала ідеальне місце для відпочинку, назвавши готель справжнім раєм. У стоїмо акаунті в Instagram виконавиця показала, де живе.

"Це справжній Рай 🦋 🌴 Ми знаходимося на зйомках мого нового кліпу в прекрасному готелі! Знаєте, це робота моєї мрії! Бути в красивих місцях і знайомитися з новими людьми, культурою! 🇹 🇷 🙌 🏾 Я в цілковитому захваті від нашого готелю, чистоти, краси, доброзичливого персоналу! Бувала в багатьох місцях, але сюди дуже хочеться повернутися♥️🙌 🏾 💋", - написала артистка.

Фанати засипали співачку безліччю схвальних коментарів: "приїжджайте в Gloria Serenity!!! Тут дуже красиво!!!", "Ти прекрасна", " дуже-дуже красиві фото!! 😍", "Бомбически-феєрично!😍❤️".

Як відомо, співачка вирушила на відпочинок до Туреччини. Злата показала готель, в якому проводить час. На кадрах можна помітити басейн, сауну і гарний благоустрій. видно, що зірка знаходиться в повному захваті від місця свого перебування.



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