Дружина коміка Євгенія Кошового з "Квартал 95", Ксенія, здивувала схожістю з сестрою

Як передає Politeka.net, 36-річна колишня танцівниця Ксенія Кошова опублікувала в "сторіз" в Instagram кілька фото з особистого архіву, на яких постала разом зі своєю сестрою Євгенією Стрельцовою.

Ксенія, на відміну від чоловіка, веде менш публічне життя, оберігаючи сімейне вогнище. У соцмережі вона в основному виставляє кадри зі своїм коханим і дочками Варварою і Серафимою.

Приводом показати публіці сестру-красуню став день народження останньої. На одному зі знімків дівчата здивували виглядом в рюшах, пір'ї і "золоті", позуючи в незвичайних середньовічних костюмах. На іншому постали в ще зовсім юному віці - в очі відразу кидається їх схожість.

Зазначимо, Ксенія Кошова (у дівоцтві Стрельцова) народилася 18 серпня 1984 року в Ялті. Закінчила балетну школу в Москві, танцювала в балеті Олени Коляденко "Freedom", а зараз займається власним брендом дитячого одягу.

Ще, коли дружина Кошового показувала свою велику родину майже в повному складі, став День матері. Ксенія і Євген з доньками та їх обома бабусями позували на природі.

У підписі до публікації Кошова написала: "Люблю сильно. Мамулі, будьте здорові і щасливі". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки, захоплюючись цією веселою сімейкою: "Матусі-красунечки!", "Круто! Щастя і здоров'я!", "Женя в товаристві прекрасних дівчат! Як же йому пощастило", "остання фотка – бомба".

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