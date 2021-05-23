Дружина коміка Євгенія Кошового з "Квартал 95", Ксенія, здивувала схожістю з сестрою
Як передає Politeka.net, 36-річна колишня танцівниця Ксенія Кошова опублікувала в "сторіз" в Instagram кілька фото з особистого архіву, на яких постала разом зі своєю сестрою Євгенією Стрельцовою.
Ксенія, на відміну від чоловіка, веде менш публічне життя, оберігаючи сімейне вогнище. У соцмережі вона в основному виставляє кадри зі своїм коханим і дочками Варварою і Серафимою.
Приводом показати публіці сестру-красуню став день народження останньої. На одному зі знімків дівчата здивували виглядом в рюшах, пір'ї і "золоті", позуючи в незвичайних середньовічних костюмах. На іншому постали в ще зовсім юному віці - в очі відразу кидається їх схожість.
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Зазначимо, Ксенія Кошова (у дівоцтві Стрельцова) народилася 18 серпня 1984 року в Ялті. Закінчила балетну школу в Москві, танцювала в балеті Олени Коляденко "Freedom", а зараз займається власним брендом дитячого одягу.
Ще, коли дружина Кошового показувала свою велику родину майже в повному складі, став День матері. Ксенія і Євген з доньками та їх обома бабусями позували на природі.
У підписі до публікації Кошова написала: "Люблю сильно. Мамулі, будьте здорові і щасливі". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки, захоплюючись цією веселою сімейкою: "Матусі-красунечки!", "Круто! Щастя і здоров'я!", "Женя в товаристві прекрасних дівчат! Як же йому пощастило", "остання фотка – бомба".
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