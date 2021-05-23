Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, які враження у неї викликав відпочинок на Шрі-Ланці

Зірка не так давно ділилася кадрами розкішного відпочинку на Шрі-Ланці, повідомляє Politeka.net. У постах Кухар розповідала про те, як їй подобається місце, де вона з чоловіком, але, як виявилося, все було не гладко.

Кілька днів тому балерина розповіла в програмі «Світське життя" всю правду.

Зірка ще раз підкреслила, що вона відпочивала з чоловіком, Олександром Стояновим, в номері-коконі, розташованому в заповіднику з дикими звірами. У цьому місці налічується приблизно 120 леопардів, а також багато слонів, ведмедів і буйволів.

Про це відпочиваючих попередили на ресепшні і сказали не виходити з номера після дзвінка, спочатку Катерина не сприйняла слова всерйоз, але пізніше її ледь не затоптали буйволи на березі пляжу.

Крім того, всюди їх оточували змії, навіть в номер пробиралися. Стоянов намагався схопити змію за хвіст, а Кухар "кричала, як божевільна".

"Після цього стресу, ми прийшли до нашого кокону, а там знову змія. Я зайшла і сказала: "Я тебе благаю, я хочу зараз зібрати свої валізи і виїхати додому. Відпочинок був екстремальний, не для мене", - заявила балерина.

Зазначимо, подружжя не взяло з собою двох дітей, Тимура і Настю. Мабуть, таким чином, вирішивши насолодитися часом наодинці.

Варто зазначити, що відпочиваючим заборонялося гуляти вночі через звірів.

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