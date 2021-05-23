Набирає популярність виконавиця Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ліда Лі починала як бек вокалістка Монатіка. Lida Lee, перша артистка MONATIK Corporation, презентувала дебютний кліп про поєднання сучасного і класичного мистецтва. Ліда Лі в цьому році була нагороджена на церемонії YUNA, де стала відкриттям року.

У соціальних мережах спокуслива дівчина регулярно публікує новий контент і ділиться цікавими моментами з особистого життя. Цього разу Ліда Лі вирішила показати новий чорний купальник, який підкреслив ідеальну фігуру красуні. На кількох фото дівчина показала його з різних ракурсів.

"Не сумую, отримую вітамін D ❤️ а як Ваші справи?",- написала сліпуча Ліда Лі.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка красиваяяя😍💔 ", " Купальник Пам'ятка??!!!!!😮😮😮😮🔥🔥 ", " Настрій-ВЕЧЕРиНОЧКА😍 ", "

Сонечко❤️❤️❤️❤️❤️😍 ", " Пожежонебезпечно 💥 ", " ... сліпуче, чудово♪ ".

Повідомлялося, що набирає популярність співачка Ліда Лі показала, як веселилася в ліфті після своєї перемоги на престижному заході.

26-річна висхідна зірка Lida Lee (Лідія Скорубська) - перша артистка в корпорації MONATIK.

Нагадавши, підопічна Монатіка в корсеті показала витончені форми в напівтемряві

А ще Politeka писала, підопічна Монатіка в корсеті показала витончені форми в напівтемряві:"головне, щоб було кому руку подати".

Також Politeka повідомляла, що висхідна зірка Ліда Лі в прозорій сукні не залишила байдужою дружину Монатіка:"вогонь".



