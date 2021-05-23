Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника, показала себе в пікантному вигляді

Як пише Politeka.net, переможниця " Х-Фактора "та учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко нещодавно разом із зіркою українського шоу-бізнесу Олегом Винником презентувала пісню"Діаманти". Красуня не тільки співає, а й активно веде свій блог в соціальних мережах, де підігріває інтерес до своєї творчості та особистого життя.

Цього разу Еліна опублікувала в Instagram фото, на якому позувала на тлі квітів в відрядному купальнику з пальмочками і глибоким декольте. Дівчина спокусливо відкрила рот, показавши свої пухкі губи. Образ співачка доповнила окулярами від сонця, а волосся розпустила по плечах.

"🌺",- нічого не написала зірка під фото, залишивши одну квіточку.

Фанати поставили понад 500 лайків на годину і написали схвальні коментарі:

"🔥🔥🔥 о май гад !!! ", "Зая, ти найкраща😍 🔥❤️", "вау!", "Еліночка ви найкраща❤️❤️❤️ ", "Цвіточок❤️", " Я радий, бачити тебе в Туреччині 😄".

Раніше дівчина показала фото в купальнику і запропонувала українкам завжди залишатися собою.

Олег Винник та переможниця "Х-Фактора" Еліна Іващенко презентували спільну пісню "Діаманти". На честь того, що відео на YouTube зібрало вже більше мільйона переглядів, артисти вирішили показати закулісся фотосесії перед прем'єрою.

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